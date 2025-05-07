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Боруссия Дортмунд не заинтересована в возвращении своей бывшей звезды
Третьего пришествия не будет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на желание Джейдона Санчо вернуться в "Боруссию", клуб не планирует снова подписывать своего бывшего вингера, как передает GGFN. Руководство дортмундцев окончательно исключило возможность третьего прихода Санчо, хотя другие клубы Бундеслиги все еще могут проявить к нему интерес.
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Аренда в прошлом сезоне с "Манчестер Юнайтед" принесла скромные результаты: 3 гола и 3 ассиста в 21 матче за команду Эдина Терзича во всех турнирах. Впрочем, в этом сезоне Джейдон также не впечатляет на правах аренды в "Челси" и далек от той формы, которая позволила "Боруссии" продать его за 85 миллионов евро.
Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 4 гола и 10 ассистов в 37 матчах за "Челси" во всех турнирах.
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