Немецкий клуб хочет подписать со своим игроком контракт до конца карьеры

По данным издания Kicker, "Герта" намерена удержать своего лидера Фабиана Резе в клубе. Они стремятся избежать потери ключевого игрока, который стал символом команды в последние сезоны.

27-летний нападающий в прошлом году продлил контракт до 2028-го. С тех пор Резе стал одним из важнейших игроков в попытках "Герты" вернуться в Бундеслигу и его стабильная игра привлекла внимание клубов из высшего дивизиона, но "Герта" не хочет терять своего лидера и готова приложить максимум усилий.

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Сообщается, что они хотят предложить ему новый контракт, который будет предусматривать очередное повышение зарплаты и, вероятно, пожизненное соглашение с перспективой дальнейшей работы в клубе после завершения карьеры.

В этом сезоне Резе долгое время был травмирован, однако после возвращения он провел 17 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 1 ассист.