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Звезда Байера хочет перейти в Баварию, но леверкузенский клуб потребует не менее 150 млн евро
Байер не планирует снижать цену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Байера" Флориан Виртц хотел бы присоединиться к мюнхенской "Баварии", однако леверкузенский клуб не готов отпустить свою звезду менее чем за 150 миллионов евро этим летом.
По информации Bayern & Germany, "Байер" не намерен снижать цену на 22-летнего футболиста. Указанная сумма включает как фиксированную плату, так и бонусы.
В "Байере" растет уверенность в том, что Виртц не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2027 году. Сам игрок отдает предпочтение переходу в "Баварию", однако "Манчестер Сити" также не теряет надежды подписать немца.
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