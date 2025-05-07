Звезда Байера хочет перейти в Баварию, но леверкузенский клуб потребует не менее 150 млн евро

Полузащитник "Байера" Флориан Виртц хотел бы присоединиться к мюнхенской "Баварии", однако леверкузенский клуб не готов отпустить свою звезду менее чем за 150 миллионов евро этим летом.

По информации Bayern & Germany, "Байер" не намерен снижать цену на 22-летнего футболиста. Указанная сумма включает как фиксированную плату, так и бонусы.

В "Байере" растет уверенность в том, что Виртц не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2027 году. Сам игрок отдает предпочтение переходу в "Баварию", однако "Манчестер Сити" также не теряет надежды подписать немца.