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Звезда Байера хочет перейти в Баварию, но леверкузенский клуб потребует не менее 150 млн евро

Германия

Байер не планирует снижать цену

Звезда Байера хочет перейти в Баварию, но леверкузенский клуб потребует не менее 150 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Байера" Флориан Виртц хотел бы присоединиться к мюнхенской "Баварии", однако леверкузенский клуб не готов отпустить свою звезду менее чем за 150 миллионов евро этим летом.

По информации Bayern & Germany, "Байер" не намерен снижать цену на 22-летнего футболиста. Указанная сумма включает как фиксированную плату, так и бонусы.

В "Байере" растет уверенность в том, что Виртц не будет продлевать свой контракт, который истекает в 2027 году. Сам игрок отдает предпочтение переходу в "Баварию", однако "Манчестер Сити" также не теряет надежды подписать немца.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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