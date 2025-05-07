Тренер Баварии - о победе в Бундеслиге: Я думаю, что этот титул может быть лишь началом

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал завоевание чемпионского титула в Бундеслиге.

"Мы упорно работали весь сезон ради этого момента. Я много выигрывал в своей карьере, но мой девиз заключается в том, что всегда нужно праздновать и чувствовать себя так, будто это впервые. Сейчас мы можем немного насладиться этим. Я думаю, что мы доминировали на протяжении всего сезона. Я думаю, что этот титул может быть только началом. И это мотивирует нас на будущее".