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Тренер Баварии - о победе в Бундеслиге: Я думаю, что этот титул может быть лишь началом

Германия

Специалист поделился своими мыслями

Тренер Баварии - о победе в Бундеслиге: Я думаю, что этот титул может быть лишь началом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал завоевание чемпионского титула в Бундеслиге.

"Мы упорно работали весь сезон ради этого момента. Я много выигрывал в своей карьере, но мой девиз заключается в том, что всегда нужно праздновать и чувствовать себя так, будто это впервые. Сейчас мы можем немного насладиться этим. Я думаю, что мы доминировали на протяжении всего сезона. Я думаю, что этот титул может быть только началом. И это мотивирует нас на будущее".

Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25, имея 76 очков.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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