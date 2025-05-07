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Тренер Баварии - о победе в Бундеслиге: Я думаю, что этот титул может быть лишь началом
Специалист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани прокомментировал завоевание чемпионского титула в Бундеслиге.
"Мы упорно работали весь сезон ради этого момента. Я много выигрывал в своей карьере, но мой девиз заключается в том, что всегда нужно праздновать и чувствовать себя так, будто это впервые. Сейчас мы можем немного насладиться этим. Я думаю, что мы доминировали на протяжении всего сезона. Я думаю, что этот титул может быть только началом. И это мотивирует нас на будущее".
Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25, имея 76 очков.
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