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Звездный полузащитник высказался о возможном уходе из Байера

Германия

За ним охотятся европейские топ-клубы

Звездный полузащитник высказался о возможном уходе из Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный полузащитник леверкузенского "Байера" Флориан Виртц высказался о возможном уходе из клуба.

"Мне повезло, что мной интересуется много невероятных клубов, потому я могу играть за одну из лучших команд в Германии или где-то в Европе. Я хотел бы выйти из зоны комфорта, чтобы попробовать что-то новое. Я очень хорошо понимаю, что такое адаптация в новом клубе. Надеюсь, что мне удастся быстро найти свое место".

Ранее мы писали о том, что 22-летний немец хочет перейти в "Баварию", но "Байер" будет требовать за главную звезду своей команды не менее 150 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

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В этом сезоне Флориан Виртц забил 16 голов и отдал 13 ассистов в 43 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Источник:
Sports Illustrated
Опубликовал: Андрей Журба
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