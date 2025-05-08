Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Боруссии Дортмунд прилетело в Англию на переговоры по брату звезды Реала
И даже тренера взяли с собой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Ruhr Nachrichten, главный тренер "Боруссии" Дортмунд Нико Ковач, спортивный директор Себастиан Кель и директор по футболу Ларс Риккен отправились на северо-восток Англии для переговоров по Джобу Беллингему.
Делегация прибыла в Ньюкасл, а оттуда направилась в Сандерленд, нынешний клуб игрока, чтобы обсудить возможный трансфер в летнее трансферное окно. Джоба рассматривают как более доступную альтернативу Карни Чуквуэмеке, который сейчас находится в аренде в Дортмунде из "Челси", но имеет клаусулу более 35 миллионов евро.
Сообщается, что младший из братьев Беллингемов обойдется ориентировочно в 25 миллионов евро. В то же время дортмундцам придется бороться за 19-летнего хавбека не только с клубами АПЛ, но и с "РБ Лейпциг", который также заинтересован в трансфере.
Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 3 гола и 4 ассиста в 40 матчах за "Сандерленд" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Нагорняк: Футболисты не до конца поняли, что они сделали. Эксперты говорили, что мы не готовы к УПЛ
- Артета – о встрече в Париже: Мы были намного лучше них. Нам не повезло
- Клуб из Франции в восьмой раз вышел в финал ЛЧ
- Зинченко может переехать в Германию. Топ-клуб Бундеслиги продолжает интересоваться украинцем
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль