Руководство Боруссии Дортмунд прилетело в Англию на переговоры по брату звезды Реала

Как сообщает издание Ruhr Nachrichten, главный тренер "Боруссии" Дортмунд Нико Ковач, спортивный директор Себастиан Кель и директор по футболу Ларс Риккен отправились на северо-восток Англии для переговоров по Джобу Беллингему.

Делегация прибыла в Ньюкасл, а оттуда направилась в Сандерленд, нынешний клуб игрока, чтобы обсудить возможный трансфер в летнее трансферное окно. Джоба рассматривают как более доступную альтернативу Карни Чуквуэмеке, который сейчас находится в аренде в Дортмунде из "Челси", но имеет клаусулу более 35 миллионов евро.

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Сообщается, что младший из братьев Беллингемов обойдется ориентировочно в 25 миллионов евро. В то же время дортмундцам придется бороться за 19-летнего хавбека не только с клубами АПЛ, но и с "РБ Лейпциг", который также заинтересован в трансфере.

Добавим, что в этом сезоне на счету англичанина 3 гола и 4 ассиста в 40 матчах за "Сандерленд" во всех турнирах.