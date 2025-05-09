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Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из Байера
Его уже ждут в Мадриде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из "Байера".
Во время своей пресс-конференции главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо официально объявил о том, что он покинет немецкий клуб по завершении этого сезона.
"Пришло время подтвердить то, что мы с клубом договорились о моем уходе по завершении сезона. Следующие два матча во главе "Байера" будут моими последними поединками в этом клубе.
Я хотел бы выразить огромную благодарность "Байеру", всем игрокам, персоналу и невероятным болельщикам за этот невероятный период в моей карьере. Я благодарен за вашу поддержку и доверие".
???? @XabiAlonso mit einer Botschaft für ganz #Bayer04. ???? pic.twitter.com/18e9kxoj7m— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 9, 2025
Вместе с "Байером" 43-летний Хаби Алонсо выиграл чемпионат и Кубок Германии в сезоне 2023/24, а также стал обладателем Суперкубка Германии в 2024 году.
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Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что испанский специалист станет следующим тренером "Реала".
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