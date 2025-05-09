Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из "Байера".

Во время своей пресс-конференции главный тренер леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо официально объявил о том, что он покинет немецкий клуб по завершении этого сезона.

"Пришло время подтвердить то, что мы с клубом договорились о моем уходе по завершении сезона. Следующие два матча во главе "Байера" будут моими последними поединками в этом клубе. Я хотел бы выразить огромную благодарность "Байеру", всем игрокам, персоналу и невероятным болельщикам за этот невероятный период в моей карьере. Я благодарен за вашу поддержку и доверие".

Вместе с "Байером" 43-летний Хаби Алонсо выиграл чемпионат и Кубок Германии в сезоне 2023/24, а также стал обладателем Суперкубка Германии в 2024 году.

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Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что испанский специалист станет следующим тренером "Реала".