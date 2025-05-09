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Айнтрахт продлил контракт с 35-летним воспитанником клуба

Германия
Обновлено

В клубе уже более 10 лет

Айнтрахт продлил контракт с 35-летним воспитанником клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Франкфуртский "Айнтрахт" объявил о продлении сотрудничества с защитником Тимоти Чендлером.

Новое соглашение между немецким клубом и 35-летним американцем рассчитано до конца сезона 2025/26.

Чендлер - воспитанник "Айнтрахта". За основную команду "орлов" Тимоти дебютировал в 2014-м году, и с того времени принял участие в 198 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

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Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) контракт Тимоти Чендлер
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Источник:
Eintracht
Опубликовал: Александр Бураков
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