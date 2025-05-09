Айнтрахт продлил контракт с 35-летним воспитанником клуба

Франкфуртский "Айнтрахт" объявил о продлении сотрудничества с защитником Тимоти Чендлером.

Новое соглашение между немецким клубом и 35-летним американцем рассчитано до конца сезона 2025/26.

Чендлер - воспитанник "Айнтрахта". За основную команду "орлов" Тимоти дебютировал в 2014-м году, и с того времени принял участие в 198 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.

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