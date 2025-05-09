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Айнтрахт продлил контракт с 35-летним воспитанником клуба
В клубе уже более 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Франкфуртский "Айнтрахт" объявил о продлении сотрудничества с защитником Тимоти Чендлером.
Новое соглашение между немецким клубом и 35-летним американцем рассчитано до конца сезона 2025/26.
Чендлер - воспитанник "Айнтрахта". За основную команду "орлов" Тимоти дебютировал в 2014-м году, и с того времени принял участие в 198 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 17 результативных передач.
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Timothy Chandler ???????????????????????? ???????????? ????????????????! ????♥️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 8, 2025
Unser Eigengewächs hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert.#SGE | #Chandler2026
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