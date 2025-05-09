Легенда Баварии высказался накануне своего последнего домашнего матча за клуб

После субботнего матча Бундеслиги против "Боруссии" Менгенгладбаг "Бавария" получит чемпионский трофей, а Томас Мюллер может провести свой последний домашний матч на "Альянц Арене". В интервью для сайта "Баварии" он рассказал, что чувствует перед этой особенной игрой.

"Я просто пытаюсь насладиться этим... Я знаю, что это будет мой последний домашний матч, и что после игры много внимания будет уделено мне как личности. В лучшем случае это будет немного отделено от спортивной составляющей, ведь мы идем на "Альянц Арену", чтобы играть в футбол и праздновать титул с болельщиками. Это для меня приоритет. Конечно, я также хочу воспользоваться моментом, чтобы еще раз попрощаться с фанатами. Хотя это прощание для меня не окончательное, ведь я же все еще жив!", – сказал Мюллер.

Добавим, что немец провел 749 матчей за "Баварию" во всех турнирах, забив 248 голов и отдав 274 ассиста.