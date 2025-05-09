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Бавария подтвердила, что хочет продлить контракт со своим звездным вингером, но есть условия

Германия

Мы договорились об определенных рамках (с)

Бавария подтвердила, что хочет продлить контракт со своим звездным вингером, но есть условия

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что клуб все еще заинтересован в продлении контракта с вингером Лероем Сане до 2028 года.

"Наше желание по-прежнему заключается в том, чтобы продлить контракт с Лероем. Но мы также договорились об определенных рамках. И если мы выйдем за эти рамки, это станет сложно. Теперь все зависит от Сане", - заявил Эберль.

Добавим, что действующий контракт Сане истекает в июне 2025 года. В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Баварии" во всех турнирах.

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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