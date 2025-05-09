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Бавария подтвердила, что хочет продлить контракт со своим звездным вингером, но есть условия
Мы договорились об определенных рамках (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что клуб все еще заинтересован в продлении контракта с вингером Лероем Сане до 2028 года.
"Наше желание по-прежнему заключается в том, чтобы продлить контракт с Лероем. Но мы также договорились об определенных рамках. И если мы выйдем за эти рамки, это станет сложно. Теперь все зависит от Сане", - заявил Эберль.
Добавим, что действующий контракт Сане истекает в июне 2025 года. В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Баварии" во всех турнирах.
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