Бавария подтвердила, что хочет продлить контракт со своим звездным вингером, но есть условия

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль подтвердил, что клуб все еще заинтересован в продлении контракта с вингером Лероем Сане до 2028 года.

"Наше желание по-прежнему заключается в том, чтобы продлить контракт с Лероем. Но мы также договорились об определенных рамках. И если мы выйдем за эти рамки, это станет сложно. Теперь все зависит от Сане", - заявил Эберль.

Добавим, что действующий контракт Сане истекает в июне 2025 года. В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Баварии" во всех турнирах.