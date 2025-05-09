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Мюллер - о 13-м титуле чемпиона Бундеслиги: Цифры - это хорошо

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Томас прощается с Альянц Ареной

Мюллер - о 13-м титуле чемпиона Бундеслиги: Цифры - это хорошо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В субботу "Бавария" проведет свой последний домашний матч в сезоне, который станет особенным для легендарного нападающего клуба Томаса Мюллера. Этот поединок станет прощальной игрой для 35-летнего футболиста перед родными болельщиками на "Альянц Арене", ведь летом он покинет мюнхенский гранд.

Мюллер уходит из "Баварии" настоящей легендой, недавно завоевав свой рекордный 13-й титул чемпиона Бундеслиги. Несмотря на впечатляющее количество трофеев, сам игрок признается, что каждая победа является особенной:

"Цифры - это хорошо, но вы все равно переживаете каждую победу отдельно. Вы сосредотачиваетесь на текущем сезоне, на этом одном сезоне; вы работаете над этим. Кто там выиграл титул три года назад никого не интересует. В Бундеслиге все дело в титуле, который волнует вас больше всего в течение года и также больше всего влияет на атмосферу - как внутреннюю, так и внешнюю", - поделился своими эмоциями Мюллер.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Альянц-Арена (Мюнхен)
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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