Мюллер - о 13-м титуле чемпиона Бундеслиги: Цифры - это хорошо

В субботу "Бавария" проведет свой последний домашний матч в сезоне, который станет особенным для легендарного нападающего клуба Томаса Мюллера. Этот поединок станет прощальной игрой для 35-летнего футболиста перед родными болельщиками на "Альянц Арене", ведь летом он покинет мюнхенский гранд.

Мюллер уходит из "Баварии" настоящей легендой, недавно завоевав свой рекордный 13-й титул чемпиона Бундеслиги. Несмотря на впечатляющее количество трофеев, сам игрок признается, что каждая победа является особенной:

"Цифры - это хорошо, но вы все равно переживаете каждую победу отдельно. Вы сосредотачиваетесь на текущем сезоне, на этом одном сезоне; вы работаете над этим. Кто там выиграл титул три года назад никого не интересует. В Бундеслиге все дело в титуле, который волнует вас больше всего в течение года и также больше всего влияет на атмосферу - как внутреннюю, так и внешнюю", - поделился своими эмоциями Мюллер.