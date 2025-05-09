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Алонсо: Виртц не говорил мне, что хочет перейти только в Баварию
Хаби прокомментировал слухи о будущем Флориана
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо прокомментировал будущее одного из лидеров своей команды - полузащитника Флориана Виртца.
"Флориан не говорил мне, что хочет перейти только в "Баварию". Но это не моя информация", - сказал специалист.
Контракт Флориана Виртца с леверкузенским "Байером" действует до 30 июня 2027 года. Ранее футболист высказался о своем возможном уходе из клуба.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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