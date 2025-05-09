Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
BMW может заменить Audi среди акционеров Баварии
Об этом пишет издание Bayern & Germany
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Bayern & Germany сообщает о возможном изменении среди миноритарных акционеров футбольного клуба "Бавария". По информации источника, BMW рассматривает возможность приобретения доли Audi в "Баварии".
Сейчас Audi принадлежит 8,33% акций ФК "Бавария". Контракт о сотрудничестве между сторонами рассчитан до 2029 года.
Для того, чтобы BMW стала акционером, компании придется выкупить нынешний пакет акций Audi. На данный момент конкретные детали потенциальной сделки неизвестны, и говорить о каких-то окончательных договоренностях еще рано.
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье – Динамо 0:0. Чемпионство киевлян под вопросом
- Полесье – Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.05.2025
- Си Цзиньпин впервые призвал Путина к мирному соглашению с Украиной - Bloomberg
- Немецкий топ-клуб может украсть звезду Манчестер Юнайтед у Бетиса
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет