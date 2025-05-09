BMW может заменить Audi среди акционеров Баварии

Bayern & Germany сообщает о возможном изменении среди миноритарных акционеров футбольного клуба "Бавария". По информации источника, BMW рассматривает возможность приобретения доли Audi в "Баварии".

Сейчас Audi принадлежит 8,33% акций ФК "Бавария". Контракт о сотрудничестве между сторонами рассчитан до 2029 года.

Для того, чтобы BMW стала акционером, компании придется выкупить нынешний пакет акций Audi. На данный момент конкретные детали потенциальной сделки неизвестны, и говорить о каких-то окончательных договоренностях еще рано.