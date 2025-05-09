  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. BMW может заменить Audi среди акционеров Баварии

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

BMW может заменить Audi среди акционеров Баварии

Германия

Об этом пишет издание Bayern & Germany

BMW может заменить Audi среди акционеров Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Bayern & Germany сообщает о возможном изменении среди миноритарных акционеров футбольного клуба "Бавария". По информации источника, BMW рассматривает возможность приобретения доли Audi в "Баварии".

Сейчас Audi принадлежит 8,33% акций ФК "Бавария". Контракт о сотрудничестве между сторонами рассчитан до 2029 года.

Для того, чтобы BMW стала акционером, компании придется выкупить нынешний пакет акций Audi. На данный момент конкретные детали потенциальной сделки неизвестны, и говорить о каких-то окончательных договоренностях еще рано.

Читайте такжеБавария подтвердила, что хочет продлить контракт со своим звездным вингером, но есть условия
По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2. Бюльтер на 99% гарантирует Зинсхайму выживание
yellow-arrow
Алонсо: Виртц не говорил мне, что хочет перейти только в Баварию
yellow-arrow
Битва за Европу. Вердер – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 10.05.2025
Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости