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Бавария готова заплатить 100 млн евро на трансфер звезды Байера

Германия

Виртц летом может сменить клубную прописку

Бавария готова заплатить 100 млн евро на трансфер звезды Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" и полузащитник "Байера" Флориан Виртц достигли принципиальной договоренности о трансфере. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, "Бавария" готова предложить "Байеру" за 22-летнего немецкого таланта 100 миллионов евро.

Сам Флориан Виртц настроен на переход именно в "Баварию". Сообщается, что в случае, если клубы не смогут договориться о трансфере этим летом, полузащитник готов ждать до 2026 года, чтобы присоединиться к мюнхенскому гранду.

В этом сезоне Флориан Виртц забил 16 голов и отдал 13 ассистов в 43 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Екатерина Власова
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