Бавария готова заплатить 100 млн евро на трансфер звезды Байера

"Бавария" и полузащитник "Байера" Флориан Виртц достигли принципиальной договоренности о трансфере. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, "Бавария" готова предложить "Байеру" за 22-летнего немецкого таланта 100 миллионов евро.

Сам Флориан Виртц настроен на переход именно в "Баварию". Сообщается, что в случае, если клубы не смогут договориться о трансфере этим летом, полузащитник готов ждать до 2026 года, чтобы присоединиться к мюнхенскому гранду.

В этом сезоне Флориан Виртц забил 16 голов и отдал 13 ассистов в 43 матчах за "Байер" во всех турнирах.