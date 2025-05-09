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Бавария готова заплатить 100 млн евро на трансфер звезды Байера
Виртц летом может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" и полузащитник "Байера" Флориан Виртц достигли принципиальной договоренности о трансфере. Об этом сообщил журналист Кристиан Фальк.
По информации источника, "Бавария" готова предложить "Байеру" за 22-летнего немецкого таланта 100 миллионов евро.
Сам Флориан Виртц настроен на переход именно в "Баварию". Сообщается, что в случае, если клубы не смогут договориться о трансфере этим летом, полузащитник готов ждать до 2026 года, чтобы присоединиться к мюнхенскому гранду.
В этом сезоне Флориан Виртц забил 16 голов и отдал 13 ассистов в 43 матчах за "Байер" во всех турнирах.
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