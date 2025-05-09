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Бундеслига. Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2. Бюльтер на 99% гарантирует Зинсхайму выживание

Германия
Обновлено

1+1 от Бюльтера приносит Хоффенхайму важный пункт

Бундеслига. Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2. Бюльтер на 99% гарантирует Зинсхайму выживание

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 33-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Хоффенхайм 2:2

Голы: Эстигор 1 (аг), Винд 81 – Кадержабек 34, Бюльтер 84

"Хоффенхайм" избежал прямого вылета из Бундеслиги, и на 99% гарантировал себе еще один сезон в элите после ничьей в Вольфсбурге. Важный пункт принес Мариус Бюльтер, который из антигероя в дебюте превратился в спасителя своей команды в концовке. И отличный тайминг, ведь в финальном туре играть с "Баварией".

"Вольфсбург" откровенно слил финальный отрезок сезона, оставшись без шансов на еврокубки после серии из 8 матчей без побед. В итоге слили и главного тренера Ральфа Хазенхюттля, вместо которого сегодня дебютировал коуч "волков" U19 Даниэль Бауэр.

Бауэр начал с того, что вернул незабивавшего с января Винда и именинника Амуру на острие атаки, также в сравнении с провалом в Дортмунде появились в старте опытный Герхардт и Камински. А сам "Вольфсбург" стартовал после смены коуча лучшим образом и из возможных – забили с кик-оффа. Бюльтер дал обокрасть себя Виммеру, после чего Амура прострелил Эстигору на автогол.

Впрочем, и сам Бюльтер, и "Хоффенхайм" в целом к середине тайма перехватили инициативу и вернулись в игру. Кадержабек забил, вероятно, самый красивый гол в карьере после того, как замкнул подачу другого латераля Бюльтера. В под перерыв Крамарич после стандарта изящно прокинул Грабару с острого угла, но офсайд отнял у нас красавец-гол.

Во втором тайме "Хоффенхайм" сделал все, чтобы вырвать победу и начать планировать свой отпуск после игры. Очень активен был Гложек, открывавшийся в каналах и создававший моменты для партнеров. Едва снова не затащил резервист-таргетмен Табакович. Штах мог забивать, но Вавро героически вынес мяч из ворот.

А затем вопреки логике игры Йонас Винд прервал голевое молчание, и после корнера забил свой первый мяч с января. Но "волки" тут же дали сопернику вернуться в игру. Меле не смог выбить мяч в элементарной ситуации, Роэрслев неудачно выбрал позицию и не смог заблокировать удар. С которого Бюльтер с острого угла вырезал ответный мяч.

2:2. "Хоффенхайм" на 99% с нами. Хотя такого слабого сезона Зинсхайм не выдавал с времен первого года Юлиана Нагельсманна, который спас их от вылета в кампании 2015/16. "Вольфсбургу" тоже гордиться нечем: 16 набранных очков дома в Бундеслиге – их новый клубный антирекорд.

Вольфсбург: Грабара – Кульеракис, Вавро, Фишер (Роэрслев, 61) – Меле, Виммер (Нмеча, 72), Вранкс (Майер, 46), Герхардт, Камински (Сков Олсен, 46) – Винд, Амура (Томаш, 89)

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Эстигор, Чавес – Штах – Бюльтер, Крамарич (Гайгер, 90+2), Бишоф, Кадержабек – Гложек, Туре (Табакович, 71)

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