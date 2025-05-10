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Байер рассматривает другого испанца на замену Хаби Алонсо

Германия

Не меняя философию

Байер рассматривает другого испанца на замену Хаби Алонсо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сеск Фабрегас является фаворитом от совета директоров "Байера" на должность менеджера "фармацевтов".

В эту пятницу "Байер" и Хаби Алонсо подтвердили, что специалист покинет немецкий клуб в конце этого сезона.

Это означает, что действующим чемпионам Бундеслиги придется искать нового тренера. По данным Sky Germany, главный претендент на должность – не кто иной, как Сеск Фабрегас, который сейчас возглавляет "Комо 1907". Бывший испанский полузащитник отлично справляется со своей работой, спас команду от вылета с большим отрывом и был признан лучшим тренером апреля.

Для Фабрегаса это был бы шаг вперед в тренерской карьере, ведь он будет руководить командой Лиги чемпионов, которая в последние сезоны соперничала на равных с лучшими.

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Однако у бывшего игрока "Барселоны" серьезные сомнения относительно того, принимать ли предложение. Кроме того, ожидается, что Фабрегас получит и другие приглашения по завершении сезона благодаря своей успешной работе.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Денис Снигур
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