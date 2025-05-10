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Командный дух! Несколько футболистов Байера были замечены на матче клуба в Молодёжной лиге

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Командный дух! Несколько футболистов Байера были замечены на матче клуба в Молодёжной лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Несколько футболистов "Байера" были замечены на матче клуба в Молодёжной лиге.

Сегодня "Байер U19" играл в матче плей-офф Молодёжной лиги против "Баварии". В трансляцию попали кадры, на которых были видны игроки основной команды "фармацевтов".

Присутствовали на матче Амин Адли, Джереми Фримпонг, Йонас Хофманн и Мартин Терье.

Напомним, что "Байер U19" в экстра-таймах одолел "Баварию" и вышел в финал Молодёжной Лиги, в котором поборется за трофей. Украинский нападающий Артём Степанов выходил с первых минут.

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Своего соперника молодёжь "фармацевтов" узнает 11 мая.

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Источник:
WerkselfXtra
Опубликовал: Владислав Прийменко
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