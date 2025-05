Командный дух! Несколько футболистов Байера были замечены на матче клуба в Молодёжной лиге

Несколько футболистов "Байера" были замечены на матче клуба в Молодёжной лиге.

Сегодня "Байер U19" играл в матче плей-офф Молодёжной лиги против "Баварии". В трансляцию попали кадры, на которых были видны игроки основной команды "фармацевтов".

Присутствовали на матче Амин Адли, Джереми Фримпонг, Йонас Хофманн и Мартин Терье.

Amine Adli, Jeremie Frimpong, Jonas Hofmann and Martin Terrier are all watching today's U19 game⚫???? pic.twitter.com/Pgo0f91cmb