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Командный дух! Несколько футболистов Байера были замечены на матче клуба в Молодёжной лиге
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Getty Images/Global Images Ukraine
Несколько футболистов "Байера" были замечены на матче клуба в Молодёжной лиге.
Сегодня "Байер U19" играл в матче плей-офф Молодёжной лиги против "Баварии". В трансляцию попали кадры, на которых были видны игроки основной команды "фармацевтов".
Присутствовали на матче Амин Адли, Джереми Фримпонг, Йонас Хофманн и Мартин Терье.
Amine Adli, Jeremie Frimpong, Jonas Hofmann and Martin Terrier are all watching today's U19 game⚫???? pic.twitter.com/Pgo0f91cmb— WerkselfXtra (@bayer04Xtra) May 10, 2025
Напомним, что "Байер U19" в экстра-таймах одолел "Баварию" и вышел в финал Молодёжной Лиги, в котором поборется за трофей. Украинский нападающий Артём Степанов выходил с первых минут.
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Своего соперника молодёжь "фармацевтов" узнает 11 мая.
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