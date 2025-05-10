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Бундеслига. Камбек Фрайбурга оставил Лейпциг без ЛЧ, Хайденхайм хоронит конкурентов за выживание
А также заход Майнца в зону еврокубков
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 33-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – РБ Лейпциг 0:0
Вердер: Цеттерер – Штарк, Фридль, Пипер – Вайзер (Нджинма, 88), Стаге, Линен (Биттенкурт, 85), Шмид, Агу (Кен, 80) – Бюрке (Грюлль, 79), Дукш
Лейпциг: Гулачи – Неделькович, Клостерманн, Битшиабу, Лукеба – Баумгартнер (Баку, 79), Зайвальд, Вермерен (Гомис, 87), Хави – Шешко (Поульсен, 69), Опенда (Нуса, 69)
Киль, Хольштайн-Штадион
Хольштайн – Фрайбург 1:2
Голы: Розенбом 24 – Манзамби 45+2, Хелер 58
Хольштайн: Дене – Беккер, Йоханссон (Пихлер, 79), Зец – Розенбом (Харрес, 61), Кнудсен, Гигович (Холтби, 79), Толкин (Порат, 71) – Скрибски – Бернхардссон, Матино
Фрайбург: Атуболу – Розенфельдер (Кюблер, 76), Гинтер, Линхарт, Макенго – Эггештайн, Остерхаге – Доан, Манзамби (Хелер, 46), Грифо (Гюнтер, 76) – Адаму
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Хайденхайм 0:3
Голы: Бек 12, 73, Шеппнер 56
Бохум, Воновия Рурштадион
Бохум – Майнц 1:4
Голы: Хольтманн 84 – Амири 45+3, Мвене 53, Буркардт 73, Небель 90+3
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