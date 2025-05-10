Клуб скандального экс-футболиста "Шахтёра" вылетел во Вторую Бундеслигу.

"Бохум", в котором играет украинец Иван Ордец, после поражения от "Майнца" вылетел в дивизион ниже. За тур до конца чемпионата у команды не осталось шансов спастись.

Ende anne Castroper. Wir verlieren gegen Mainz, der Abstieg in die 2. Bundesliga steht fest. #BOCM05 1:4 pic.twitter.com/l7m6Cu4L2b — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 10, 2025

Команда набрала 22 очка, в то время как у "Ханденхайма" на 16-м месте 29 очков. Эта позиция даёт право на матчи плей-офф с третьим местом Второй Бундеслиги.

Иван Ордец играет за "Бохум" с 2022 года. Сначала он играл на правах аренды одного из российских клубов, а в 2024 году присоединился в качестве свободного агента.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Бохум" в последний раз играл во Второй Бундеслиге в сезоне 2020/21.