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Клуб скандального экс-футболиста Шахтёра вылетел во Вторую Бундеслигу

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Клуб скандального экс-футболиста Шахтёра вылетел во Вторую Бундеслигу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клуб скандального экс-футболиста "Шахтёра" вылетел во Вторую Бундеслигу.

"Бохум", в котором играет украинец Иван Ордец, после поражения от "Майнца" вылетел в дивизион ниже. За тур до конца чемпионата у команды не осталось шансов спастись.

Команда набрала 22 очка, в то время как у "Ханденхайма" на 16-м месте 29 очков. Эта позиция даёт право на матчи плей-офф с третьим местом Второй Бундеслиги.

Иван Ордец играет за "Бохум" с 2022 года. Сначала он играл на правах аренды одного из российских клубов, а в 2024 году присоединился в качестве свободного агента.

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"Бохум" в последний раз играл во Второй Бундеслиге в сезоне 2020/21.

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Иван Ордец Бохум
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Источник:
Bochum1848
Опубликовал: Владислав Прийменко

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