Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб скандального экс-футболиста Шахтёра вылетел во Вторую Бундеслигу
Встретятся со Степановым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб скандального экс-футболиста "Шахтёра" вылетел во Вторую Бундеслигу.
"Бохум", в котором играет украинец Иван Ордец, после поражения от "Майнца" вылетел в дивизион ниже. За тур до конца чемпионата у команды не осталось шансов спастись.
Ende anne Castroper. Wir verlieren gegen Mainz, der Abstieg in die 2. Bundesliga steht fest. #BOCM05 1:4 pic.twitter.com/l7m6Cu4L2b— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 10, 2025
Команда набрала 22 очка, в то время как у "Ханденхайма" на 16-м месте 29 очков. Эта позиция даёт право на матчи плей-офф с третьим местом Второй Бундеслиги.
Иван Ордец играет за "Бохум" с 2022 года. Сначала он играл на правах аренды одного из российских клубов, а в 2024 году присоединился в качестве свободного агента.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Бохум" в последний раз играл во Второй Бундеслиге в сезоне 2020/21.
Популярное сейчас
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- УПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Хаби Алонсо официально объявил о своем уходе из Байера
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров