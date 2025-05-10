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Бундеслига. Бавария – Боруссия М 2:0. Олисе украл шоу в прощальном матче Раумдойтера
1+1 от Олисе в 750-й игре Мюллера
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 33-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Боруссия М 2:0
Голы: Кейн 31, Олисе 90
"Бавария" отпраздновала чемпионский титул в классическом противостоянии с Гладбахом. Но в этот вечер был и повод для грусти для заждавшейся салатницы публика. Потому что легендарный Томас Мюллер сегодня отыграл свой последний домашний матч за родной клуб.
В рекордном для немецкого футбола 750-м матче в составе "Баварии" блистал, впрочем, не герой вечера, а Майкл Олисе с Мануэлем Нойером. Француз сделал разницу на табло, ассистировав Кейну, а в концовке в мюллеровской манере протыкнул мяч в сетку с передачи Сане. А Ману в первой игре после травмы совершил пару эффектных сейвов, включая взятый выход 1 на 1 с Чванчарой при счете 1:0.
Не лучший вечер Мюллера – повод поговорить не только о становлении Мусиалы в лидера команды. Но и повод поговорить о трансформации роли Харри Кейна при Компани. Англичанин фактически украл функционал у Мюллера, связывая игру в последней трети, часто атакуя вторым темпом, – это то, на чём №25 построил свою карьеру в Мюнхене.
В этом смысле 25 голов Кейна в кампании – роскошный бонус и показатель его бешеной эффективности в завершении. Которые сыграли важную роль в снятии бестрофейного проклятия самого англичанина. Но тактически они с Мюллером – совсем не Томас+Роберт, и дело не только в возрасте раумдойтера.
"Бавария" всецело заслужила этот титул, вернув свой привычный облик при Венсане Компани. Бельгиец восстановил атакующую мощь Мюнхена, и при этом оборона тоже у них была лучшей в стране. Другое дело, что большие европейские матчи подчеркнули и слабость позиций ПЗ, ЦЗ и голкипера. И уязвимость самого подхода в игре с персональным прессингом.
Бавария: Нойер – Лаймер, Дайер, Станишич (Павлович, 62), Геррейру (Пальинья, 83) – Киммих, Горецка – Олисе, Мюллер (Гнабри, 84), Коман (Сане, 63) – Кейн
Гладбах: Омлин – Лайнер, Эльведи (Скалли, 46), Кьяродиа, Улльрих – Зандер, Вайгль – Онора, Райтц (Нойхаус, 84), Хак – Кляйнднист
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