Последняя домашняя игра. Бавария ярко поблагодарила Мюллера за его выступления

Матч 33-го тура Бундеслиги "Баварии" против "Боруссии" Менхенгладбах стал последним домашним для легенды мюнхенцев Томаса Мюллера. Напомним, немец покинет клуб в конце сезона.

"Бавария" подарила игроку особую большую картину, где изображен Мюллер и все его трофеи. К прощанию присоединились и фаны команды, организовав огромный баннер.

Мюллер провел в "Баварии" 25 лет. За это время он провел 750 матчей, забил 248 голов и отдал 274 ассиста (по данным Transfermarkt).