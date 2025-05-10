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Последняя домашняя игра. Бавария ярко поблагодарила Мюллера за его выступления

Германия
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Легенда уходит

Последняя домашняя игра. Бавария ярко поблагодарила Мюллера за его выступления

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Матч 33-го тура Бундеслиги "Баварии" против "Боруссии" Менхенгладбах стал последним домашним для легенды мюнхенцев Томаса Мюллера. Напомним, немец покинет клуб в конце сезона.

"Бавария" подарила игроку особую большую картину, где изображен Мюллер и все его трофеи. К прощанию присоединились и фаны команды, организовав огромный баннер.

Мюллер провел в "Баварии" 25 лет. За это время он провел 750 матчей, забил 248 голов и отдал 274 ассиста (по данным Transfermarkt).

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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