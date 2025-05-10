Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Последняя домашняя игра. Бавария ярко поблагодарила Мюллера за его выступления
Легенда уходит
Матч 33-го тура Бундеслиги "Баварии" против "Боруссии" Менхенгладбах стал последним домашним для легенды мюнхенцев Томаса Мюллера. Напомним, немец покинет клуб в конце сезона.
"Бавария" подарила игроку особую большую картину, где изображен Мюллер и все его трофеи. К прощанию присоединились и фаны команды, организовав огромный баннер.
Мюллер провел в "Баварии" 25 лет. За это время он провел 750 матчей, забил 248 голов и отдал 274 ассиста (по данным Transfermarkt).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- УПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?
- Клуб скандального экс-футболиста Шахтёра вылетел во Вторую Бундеслигу
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000