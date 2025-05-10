Бывший чемпион Бундеслиги вернулся в элитный дивизион

В 33-м туре второго дивизиона Германии "Гамбург" разбил дома "Ульм", пропустив первым (6:1). Перед последним матчем чемпионата "динозавры" гарантировали повышение в классе, оторвавшись от третьего "Эльферсберга" на 4 пункта.

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Все 7 лет после вылета из элиты "горожане" завершали второй дивизион в топ-4 и дважды не смогли пройти плей-офф за место в Бундеслиге. До 2018-го "черно-бело-синие" выступали среди лучших команд Германии с самого основания турнира (1963).

"Гамбург" выигрывал Бундеслигу в сезонах 1978/79, 1981/82 и 1982/83.