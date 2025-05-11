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Главная звезда Боруссии может остаться в Бундеслиге

Германия

Судьба английского "бриллианта" определится летом

Главная звезда Боруссии может остаться в Бундеслиге

Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее Джейми Байно-Гиттенса вряд ли будет решено сразу после открытия трансферного окна в начале июня.

Контракт Джейми Байно-Гиттенса с немцами действует до конца сезона 2027/28, однако его дальнейшие шаги будут зависеть от того, в каком европейском турнире "Боруссия" Дортмунд примет участие в следующем сезоне. Если клуб попадет в Лигу чемпионов, тогда Гиттенс будет доступен за сумму 60 миллионов евро. Эта сумма уменьшится, если Дортмунд будет выступать в Лиге Европы или Лиге конференций. В таком случае клаусула Байно-Гиттенса будет значительно меньше 50 миллионов евро, что не является идеальным вариантом для Дортмунда.

Есть четыре заинтересованных стороны: "Челси", где он провел время в академии до 10 лет, "Бавария", "Арсенал" и "Барселона".
И хотя каждый из этих клубов раньше проявлял интерес к талантливому англичанину, пока конкретных запросов на трансфер нет. Так что быстрого решения в ближайшее время ожидать не стоит.

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Кроме того, акцент игрока будет сделан на поиске своей лучшей формы, которая даст ему шанс попасть в состав сборной Англии под руководством Томаса Тухеля и поехать на чемпионат мира в следующем году.

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Англия Арсенал (Лондон) Бундеслига Барселона Челси (Лондон) Джейми Байно-Гиттенс
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Денис Снигур
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