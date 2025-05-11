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Главная звезда Боруссии может остаться в Бундеслиге
Судьба английского "бриллианта" определится летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Джейми Байно-Гиттенса вряд ли будет решено сразу после открытия трансферного окна в начале июня.
Контракт Джейми Байно-Гиттенса с немцами действует до конца сезона 2027/28, однако его дальнейшие шаги будут зависеть от того, в каком европейском турнире "Боруссия" Дортмунд примет участие в следующем сезоне. Если клуб попадет в Лигу чемпионов, тогда Гиттенс будет доступен за сумму 60 миллионов евро. Эта сумма уменьшится, если Дортмунд будет выступать в Лиге Европы или Лиге конференций. В таком случае клаусула Байно-Гиттенса будет значительно меньше 50 миллионов евро, что не является идеальным вариантом для Дортмунда.
Есть четыре заинтересованных стороны: "Челси", где он провел время в академии до 10 лет, "Бавария", "Арсенал" и "Барселона".
И хотя каждый из этих клубов раньше проявлял интерес к талантливому англичанину, пока конкретных запросов на трансфер нет. Так что быстрого решения в ближайшее время ожидать не стоит.
Кроме того, акцент игрока будет сделан на поиске своей лучшей формы, которая даст ему шанс попасть в состав сборной Англии под руководством Томаса Тухеля и поехать на чемпионат мира в следующем году.
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