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Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги
Последний домашний матч для Хаби Алонсо перед прощанием с Леверкузеном
Getty Images / Global Images Ukraine
"Байеру" остается играть только ради престижа и собственных болельщиков, они точно завершат сезон на второй строчке. Дортмундцы же надеются на попадание в топ-4, поэтому интересно, смогут ли они обыграть немотивированного соперника?
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.
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Бундеслига. 33-й тур.
11 мая. 16:30. Леверкузен. "БайАрена"
Главный судья: Дениц Айтекин (Германия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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