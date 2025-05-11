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Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

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Последний домашний матч для Хаби Алонсо перед прощанием с Леверкузеном

Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Байеру" остается играть только ради престижа и собственных болельщиков, они точно завершат сезон на второй строчке. Дортмундцы же надеются на попадание в топ-4, поэтому интересно, смогут ли они обыграть немотивированного соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Бундеслига. 33-й тур.

11 мая. 16:30. Леверкузен. "БайАрена"

Главный судья: Дениц Айтекин (Германия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Байер" — "Боруссия Д"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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