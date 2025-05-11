Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Бундеслиги

"Байеру" остается играть только ради престижа и собственных болельщиков, они точно завершат сезон на второй строчке. Дортмундцы же надеются на попадание в топ-4, поэтому интересно, смогут ли они обыграть немотивированного соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 11 мая.

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Бундеслига. 33-й тур.

11 мая. 16:30. Леверкузен. "БайАрена"

Главный судья: Дениц Айтекин (Германия)

Трансляция: Setanta Sports+

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