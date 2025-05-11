В последний раз. Нападающему Баварии игроки устроили душ на поле. ВИДЕО

Нападающему "Баварии" футболисты устроили душ на поле.

Мюнхенский клуб выложил кадры прощания с Томасом Мюллером. Его сначала облили пивом, после понесли на руках и продолжили устраивать душ.

Немецкий футболист не сдерживал эмоций. "Бавария" выложила видео.

Томас Мюллер уходит из "Баварии" в конце сезона. Клуб не захотел продлевать с ним контракт. На счету нападающего 750 сыгранных матчей за команду.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Бундеслиги после потери очков "Байером". Это 34-й титул клуба.