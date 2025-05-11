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В последний раз. Нападающему Баварии игроки устроили душ на поле. ВИДЕО

Германия

Трогательный момент

В последний раз. Нападающему Баварии игроки устроили душ на поле. ВИДЕО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающему "Баварии" футболисты устроили душ на поле.

Мюнхенский клуб выложил кадры прощания с Томасом Мюллером. Его сначала облили пивом, после понесли на руках и продолжили устраивать душ.

Немецкий футболист не сдерживал эмоций. "Бавария" выложила видео.

Томас Мюллер уходит из "Баварии" в конце сезона. Клуб не захотел продлевать с ним контракт. На счету нападающего 750 сыгранных матчей за команду.

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Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Бундеслиги после потери очков "Байером". Это 34-й титул клуба.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
FC Bayern
Опубликовал: Владислав Прийменко
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