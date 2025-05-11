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В последний раз. Нападающему Баварии игроки устроили душ на поле. ВИДЕО
Трогательный момент
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающему "Баварии" футболисты устроили душ на поле.
Мюнхенский клуб выложил кадры прощания с Томасом Мюллером. Его сначала облили пивом, после понесли на руках и продолжили устраивать душ.
Немецкий футболист не сдерживал эмоций. "Бавария" выложила видео.
Manuel didn't mess about here...! ????????#MiaSanMeister pic.twitter.com/vyXNittq7n— FC Bayern (@FCBayernEN) May 10, 2025
Томас Мюллер уходит из "Баварии" в конце сезона. Клуб не захотел продлевать с ним контракт. На счету нападающего 750 сыгранных матчей за команду.
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Напомним, что "Бавария" досрочно стала чемпионом Бундеслиги после потери очков "Байером". Это 34-й титул клуба.
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