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"Вы всегда будете частью нашей команды", - Джака опубликовал трогательное прощание с главным тренером
От души
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Байера" Гранит Джака трогательно попрощался с главным тренером клуба Хаби Алонсо.
Футболист поблагодарил наставника за работу в клубе и пожелал успехов в следующей главе.
"Прощаться всегда тяжело — особенно с тем, кто так сильно повлиял на наше путешествие.
Тренер спасибо за все. За то, что верили в нас, за то, что подталкивали нас, когда мы больше всего нуждались в этом, и Вы нас не просто тренировали — вы вдохновляли.
Желаю вам и вашей семье только счастья, здоровья и успехов в этой следующей главе. Вы всегда будете частью нашей команды, куда бы вас не занесла жизнь.
Однажды тренер – навсегда легенда. Спасибо за все", - написал Джака.
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Напомним, что по информации инсайдеров, Хаби Алонсо в следующем сезоне возглавит "Реал Мадрид".
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