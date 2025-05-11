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"Вы всегда будете частью нашей команды", - Джака опубликовал трогательное прощание с главным тренером

Германия

От души

"Вы всегда будете частью нашей команды", - Джака опубликовал трогательное прощание с главным тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Байера" Гранит Джака трогательно попрощался с главным тренером клуба Хаби Алонсо.

Футболист поблагодарил наставника за работу в клубе и пожелал успехов в следующей главе.

"Прощаться всегда тяжело — особенно с тем, кто так сильно повлиял на наше путешествие.

Тренер спасибо за все. За то, что верили в нас, за то, что подталкивали нас, когда мы больше всего нуждались в этом, и Вы нас не просто тренировали — вы вдохновляли.

Желаю вам и вашей семье только счастья, здоровья и успехов в этой следующей главе. Вы всегда будете частью нашей команды, куда бы вас не занесла жизнь.

Однажды тренер – навсегда легенда. Спасибо за все", - написал Джака.

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Напомним, что по информации инсайдеров, Хаби Алонсо в следующем сезоне возглавит "Реал Мадрид".

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Источник:
Granit Xnaka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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