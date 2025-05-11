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Болельщики Гамбурга получили повреждения во время празднования

Германия

Праздновать нужно осторожно

Болельщики Гамбурга получили повреждения во время празднования

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Двадцать пять болельщиков, в том числе один с травмой угрожающей жизни, были госпитализированы после вторжения на поле гамбургского стадиона "Фолькспаркштадион" в субботу.

Тысячи людей выбежали на поле после завершения матча, когда "Гамбург" обеспечил себе выход в Бундеслигу, победив "Ульм 1948" со счетом 6:1. Однако празднование для некоторых болельщиков завершилось госпитализацией. Согласно заявлению пожарной службы Гамбурга, всего 44 человека получили медицинскую помощь: 19 — с серьезными травмами, пятеро — с легкими, а один находится в критическом состоянии.

"После финального свистка футбольные болельщики выбежали на поле, в результате чего несколько из них получили травмы", - говорится в заявлении немецкого клуба.

Победа "Гамбурга" принесла команде выход в Бундеслигу впервые с сезона 2017/18, когда она вылетела из высшего дивизиона.

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Если команда сравнится или превзойдет результат "Кёльна" в последний игровой день в следующее воскресенье, она может стать чемпионом.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Денис Снигур
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