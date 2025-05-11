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Было трогательно. Тренер Гамбурга отреагировал на выход команды в Бундеслигу

Германия

Плакали все

Было трогательно. Тренер Гамбурга отреагировал на выход команды в Бундеслигу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Гамбурга" отреагировал на выход команды в Бундеслигу.

Мерлин Ползин рассказал, как его брат плакал в этот момент и это многое значило для тренера.

"Я держал своего брата на руках, у него были слезы на глазах. Это значит для меня все. Он фанат "Гамбурга" до мурашек, и сказал: ""Гамбург" несколько лет не был в 1-м дивизионе, но "Гамбург" никогда не уходил", - сказал тренер.

Наставник рассказал, что планирует завершить сезон на первом месте.

"Наше мнение: мы не тренируемся, чтобы оказаться на втором месте. Сейчас мы отпразднуем, но мы также хотим финишировать первыми в этом сезоне", - сказал тренер.

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Напомним, что "Гамбург" впервые за 7 лет вышел в Бундеслигу.

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Источник:
BILD
Опубликовал: Владислав Прийменко
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