Бундеслига. 33-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия Д 2:4

Голы: Фримпонг 30, Хофманн 90+2 – Брандт 33, Рюэрсон 43, Адейеми 73, Гирасси 77

Друг детства Хаби Алонсо лучше других описал бы сегодняшний первый тайм в матче "Байера" с Дортмундом. Микель Артета с большим трудом принял вылет "Арсенала" из 1/2 ЛЧ, и после ночи в Париже носился с табличками со статистическими показателями, которые красноречиво утверждали, что в финал должна была проходить его команда.

Результат Леверкузен этим вечером не интересовал, в отличии от гостей, которые пытаются заскочить в последний вагон уходящего поезда в Лигу Чемпионов. И для которых победа была обязательна. Но достойно провести Алонсо в последней домашней игре – мотивация ничем не хуже. А потому на Дортмунд с дебюта обрушился напор "Байера" почти чемпионского образца, с которым подопечные Ковача с трудом справлялись.

Перекликаясь с Артетой, Хаби сегодня тоже вышел с ложной девяткой при живых Шике и Бонифейсе. Быстрые Адли и Телла вышли с Виртцом впереди – обычный ответ Алонсо на ярко выраженный прессинг соперника. Плюс агрессивный разрушетиль Андрих вышел в опорной – явно готовился план игры вторым номером образца первого круга.

Только вот "Боруссия" не спешила лететь вперед. Полностью отказались от билд-апа. Боясь обрезов у своих ворот, прямолинейно лупили в направлении Гирасси (которого на втором этаже пожирал Та). А затем и от прессинга отказались, ведь "Байер" разрывал его своими фирменными маневрами: опусканиями Гримальдо в линию обороны при билд-апе, выходами через третьего и манипуляцией давлением. "Байер" не просто легко выходил на чужую треть, но показательно выжидал оптимального для этого момента.

С таким пассивным планом БД было сложно надеяться на успех, но пара провалов соперника в опорной, летальная реализация и дикий перфоманс Кобеля на линии его к перерыву обеспечил. Вопреки всякой логике. К перерыву "Байер" ушел с соотношением xG 2.06-0.66. С попадание в перекладину, с 5 ударами прямо перед вратарской площадью. Но с 1:2 на табло.

"Байер" легко проходил прессинг, классно атаковал пространство за высокой линией защиты, как в быстрых атаках, так и позиционных. Посадили обоих опорников соперника на ЖК к перерыву. Давили левым флангом 73% времени, вытягивая Рюэрсона и создавая Виртцу изоляции с неповоротливым Зюле. Но игра в завершении была ужасающей (налог на игру ложной девяткой, о которой умалчивают Артета и компания).

А отрыв счет, "Байер" откровенно расслабился. И началось. Брандт сравнял в первой же атаке БД за игру после провала опорной зоны и уснувшего Инкапье. Затем уснул и Тапсоба, неаккуратно отпасовав Джаке. С чего начался забитый мяч Рюэрсона с предголевой от того же Брандта.

Во втором тайме мы увидели уже куда более убедительный Дортмунд. Держали надежную оборону низким блоком. И эпизодически включались в прессинг, в котором уничтожали. Дважды подстерегли Джаку, обокрали его и выскочили в еще две результативные атаки. Которые принесли "Боруссии" абсурдную победу. Мечтать о которой минуте так на 23-й было откровенно смешно. И от уж совсем абсурдного разгрома уберег гол Хофманна в компенсированное время. 2:4. Хвалим "Боруссию" не за качество футбола и не за стартовый план. А за умение переживать невзгоды, адаптироваться, порой откровенно выживать, и больно бить в ответ, когда такая возможность предоставляется.

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье (Артур, 78) – Фримпонг, Андрих (Паласиос, 66) Джака (Гарсия, 78), Гримальдо – Виртц, Телла (Хофманн, 59) – Адли (Шик, 59)

Боруссия: Кобель – Зюле, Антон, Бенсебайни – Рюэрсон (Рюэрсон, 87), Гросс (Озджан, 82), Нмеча (Забитцер, 46), Свенссон – Брандт (Гиттенс, 87), Адейеми (Джан, 74) – Гирасси