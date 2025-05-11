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Бундеслига. Айнтрахт – Санкт-Паули 2:2. Гамбург гарантирует выживание

Германия

А Франкфурт откладывает вопрос о финише в топ-4

Бундеслига. Айнтрахт – Санкт-Паули 2:2. Гамбург гарантирует выживание

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 33-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Санкт-Паули 2:2

Голы: Кристенсен 1, Батшуайи 71 – Салиакас 4, Гилавоги 15

Айнтрахт: Трапп – Тута (Узун, 61), Кох, Теат – Кристенсен, Схири (Шаиби, 69), Ларссон, Браун – Кнауфф (Коллинз, 79), Баойя (Батшуайи, 46) – Экитике

Санкт-Паули: Фолль – Немет, Вёль, Рицка (Вагнер, 84) – Салиакас, Бухальфа, Смит, Треу (Дзвигала, 59) – Гилавоги (Меткалф, 84), Афолайян (Вайсхаупт, 76) – Синани

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