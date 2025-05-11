Германия
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Бундеслига. Айнтрахт – Санкт-Паули 2:2. Гамбург гарантирует выживание
А Франкфурт откладывает вопрос о финише в топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 33-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Санкт-Паули 2:2
Голы: Кристенсен 1, Батшуайи 71 – Салиакас 4, Гилавоги 15
Айнтрахт: Трапп – Тута (Узун, 61), Кох, Теат – Кристенсен, Схири (Шаиби, 69), Ларссон, Браун – Кнауфф (Коллинз, 79), Баойя (Батшуайи, 46) – Экитике
Санкт-Паули: Фолль – Немет, Вёль, Рицка (Вагнер, 84) – Салиакас, Бухальфа, Смит, Треу (Дзвигала, 59) – Гилавоги (Меткалф, 84), Афолайян (Вайсхаупт, 76) – Синани
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