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Смазанное прощание Алонсо. Байер – Боруссия Д 2:4. Видео голов и обзор матча

Германия
Обновлено

Голевая феерия в Леверкузене

Смазанное прощание Алонсо. Байер – Боруссия Д 2:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Байер" уступил "Боруссии" Дортмунд в 33-м туре чемпионата Германии.

На 30-й минуте леверкузенцы открыли счет, но затем пропустили по два мяча в обоих таймах, и ответили голом престижа аж на 92-й минуте.

Это был прощальный матч главного тренера "Байера" Хаби Алонсо на домашнем стадионе.

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Бундеслига. 33-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Боруссия Д" 2:4

Голы: Фримпонг 30, Хофманн 90+2 – Брандт 33, Рюэрсон 43, Адейеми 73, Гирасси 77

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