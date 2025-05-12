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Смазанное прощание Алонсо. Байер – Боруссия Д 2:4. Видео голов и обзор матча
Голевая феерия в Леверкузене
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" уступил "Боруссии" Дортмунд в 33-м туре чемпионата Германии.
На 30-й минуте леверкузенцы открыли счет, но затем пропустили по два мяча в обоих таймах, и ответили голом престижа аж на 92-й минуте.
Это был прощальный матч главного тренера "Байера" Хаби Алонсо на домашнем стадионе.
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Бундеслига. 33-й тур
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" – "Боруссия Д" 2:4
Голы: Фримпонг 30, Хофманн 90+2 – Брандт 33, Рюэрсон 43, Адейеми 73, Гирасси 77
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