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Опытный экс-форвард ряда клубов Бундеслиги отправился в третий дивизион
Понижение уровня дает о себе знать
tsv1860.de
Представитель третьей Бундеслиги "Мюнхен 1860" объявил о подписании 34-летнего нападающего Флориана Нидерлехнера.
К новому клубу футболист присоединится по завершению нынешнего сезона с "Гертой" на правах свободного агента. Детали соглашения не раскрываются.
В течение карьеры Нидерлехнер сыграл 197 матчей в рамках Бундеслиги, забив 45 голов и отдав 21 результативную передачу. Известность Флориан получил благодаря выступлениям за "Майнц", "Фрайбург" и "Аугсбург".
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