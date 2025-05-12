Опытный экс-форвард ряда клубов Бундеслиги отправился в третий дивизион

Представитель третьей Бундеслиги "Мюнхен 1860" объявил о подписании 34-летнего нападающего Флориана Нидерлехнера.

К новому клубу футболист присоединится по завершению нынешнего сезона с "Гертой" на правах свободного агента. Детали соглашения не раскрываются.

В течение карьеры Нидерлехнер сыграл 197 матчей в рамках Бундеслиги, ​​забив 45 голов и отдав 21 результативную передачу. Известность Флориан получил благодаря выступлениям за "Майнц", "Фрайбург" и "Аугсбург".



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