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Опытный экс-форвард ряда клубов Бундеслиги отправился в третий дивизион

Германия
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Понижение уровня дает о себе знать

Опытный экс-форвард ряда клубов Бундеслиги отправился в третий дивизион

tsv1860.de

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Представитель третьей Бундеслиги "Мюнхен 1860" объявил о подписании 34-летнего нападающего Флориана Нидерлехнера.

К новому клубу футболист присоединится по завершению нынешнего сезона с "Гертой" на правах свободного агента. Детали соглашения не раскрываются.

В течение карьеры Нидерлехнер сыграл 197 матчей в рамках Бундеслиги, ​​забив 45 голов и отдав 21 результативную передачу. Известность Флориан получил благодаря выступлениям за "Майнц", "Фрайбург" и "Аугсбург".

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Герта (Берлин) Мюнхен 1860 (Германия) Флориан Нидерлехнер свободный агент
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Источник:
1860 Munich
Опубликовал: Александр Бураков
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