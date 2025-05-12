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"Мы пережили многое". Алонсо высказался после последней домашней игры во главе Байера

Германия
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Попрощался с болельщиками

"Мы пережили многое". Алонсо высказался после последней домашней игры во главе Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Последний домашний матч "Байера" под руководством Хаби Алонсо завершился поражением от дортмундской "Боруссии" со счетом 2:4. После игры Алонсо вышел на поле, чтобы попрощаться с болельщиками, а затем посетил пресс-конференцию.

"Мы пережили много особенных моментов, и сегодня смешанные чувства. Мы благодарны за все, чего достигли за эти три года. Я очень изменился за это время. Мы пережили многое. К счастью, по большей части приятного. Сегодня – исключение, но я быстро забуду этот матч. То, что я прожил в Леверкузене, было очень особенным.

Что касается игры, то мы хорошо провели первый тайм, но Кобель много выручал их. Во втором тайме мы уже не были настолько хороши. Но сегодня футбол был не самым главным", – сказал Алонсо.

Свой последний матч матч во главе "Байера" Алонсо проведет 17 мая против "Майнца".

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Хаби Алонсо Байер (Леверкузен)
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Алексей Полищук
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