Нойер высказался о последнем домашнем матче Мюллера в футболке Баварии

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал последний домашний матч в футболке мюнхенского клуба для Томаса Мюллера.

"С одной стороны, это был приятный момент. С другой - грустно: я провел с ним так много матчей, и он сыграл большую роль в нашем общем успехе. Мы вместе выиграли 12 титулов лиги. Мне определенно будет его не хватать", - сказал Нойер.