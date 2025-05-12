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Нойер высказался о последнем домашнем матче Мюллера в футболке Баварии
Мне определенно будет его не хватать (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал последний домашний матч в футболке мюнхенского клуба для Томаса Мюллера.
"С одной стороны, это был приятный момент. С другой - грустно: я провел с ним так много матчей, и он сыграл большую роль в нашем общем успехе. Мы вместе выиграли 12 титулов лиги. Мне определенно будет его не хватать", - сказал Нойер.
Напомним, что поединок 33-го тура Бундеслиги "Баварии" против "Боруссии" Менхенгладбах стал последним домашним для Мюллера, который покинет мюнхенский клуб в конце сезона.
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