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Нойер высказался о последнем домашнем матче Мюллера в футболке Баварии

Германия

Мне определенно будет его не хватать (с)

Нойер высказался о последнем домашнем матче Мюллера в футболке Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал последний домашний матч в футболке мюнхенского клуба для Томаса Мюллера.

"С одной стороны, это был приятный момент. С другой - грустно: я провел с ним так много матчей, и он сыграл большую роль в нашем общем успехе. Мы вместе выиграли 12 титулов лиги. Мне определенно будет его не хватать", - сказал Нойер.

Напомним, что поединок 33-го тура Бундеслиги "Баварии" против "Боруссии" Менхенгладбах стал последним домашним для Мюллера, который покинет мюнхенский клуб в конце сезона.

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Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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