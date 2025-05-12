Бавария не может договориться о подписании нового контракта со своим защитником Упамекано

Представители защитника "Баварии" Дайо Упамекано не считают, что переговоры о продлении его контракта с клубом находятся под угрозой срыва. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Переговоры между сторонами продолжаются, однако пока не достигнуто окончательного согласия по условиям нового соглашения, в частности относительно уровня заработной платы и суммы отступных.

Добавим, что Дайо присоединился к "Баварии" летом 2021 года из "РБ Лейпциг" за 42,5 млн евро. У защитника контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.