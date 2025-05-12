Байер этого тела готов продать своего звездного хавбека за 150 миллионов евро

Руководство "Байера" готово продать своего полузащитника Флориана Виртца этим летом, но при одном условии: потенциальный покупатель должен выложить не менее 150 миллионов евро. За меньшую сумму "фармацевты" не готовы расставаться со своим лидером.

Теперь главный вопрос заключается в том, готова ли "Бавария" заплатить столь внушительную сумму за 22-летнего игрока уже в это трансферное окно.

Но другим вариантом для мюнхенского клуба является подождать до следующего лета, когда у Виртца останется лишь один год по контракту с "Леверкузеном", что потенциально может снизить его цену.