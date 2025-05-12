  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Байер этого тела готов продать своего звездного хавбека за 150 миллионов евро

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Байер этого тела готов продать своего звездного хавбека за 150 миллионов евро

Германия

Байер установил цену на Флориана Виртца

Байер этого тела готов продать своего звездного хавбека за 150 миллионов евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Байера" готово продать своего полузащитника Флориана Виртца этим летом, но при одном условии: потенциальный покупатель должен выложить не менее 150 миллионов евро. За меньшую сумму "фармацевты" не готовы расставаться со своим лидером.

Теперь главный вопрос заключается в том, готова ли "Бавария" заплатить столь внушительную сумму за 22-летнего игрока уже в это трансферное окно.

Но другим вариантом для мюнхенского клуба является подождать до следующего лета, когда у Виртца останется лишь один год по контракту с "Леверкузеном", что потенциально может снизить его цену.

Читайте такжеЗащитник Баварии не заинтересован в переходе в ПСЖ
По теме
yellow-arrow
Нойер высказался о последнем домашнем матче Мюллера в футболке Баварии
yellow-arrow
Бавария не может договориться о подписании нового контракта со своим защитником Упамекано
yellow-arrow
Защитник Баварии не заинтересован в переходе в ПСЖ
Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости