Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер этого тела готов продать своего звездного хавбека за 150 миллионов евро
Байер установил цену на Флориана Виртца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Байера" готово продать своего полузащитника Флориана Виртца этим летом, но при одном условии: потенциальный покупатель должен выложить не менее 150 миллионов евро. За меньшую сумму "фармацевты" не готовы расставаться со своим лидером.
Теперь главный вопрос заключается в том, готова ли "Бавария" заплатить столь внушительную сумму за 22-летнего игрока уже в это трансферное окно.
Но другим вариантом для мюнхенского клуба является подождать до следующего лета, когда у Виртца останется лишь один год по контракту с "Леверкузеном", что потенциально может снизить его цену.
Популярное сейчас
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
- Официально. Клуб УПЛ уволил главного тренера
- Бывший чемпион Бундеслиги вернулся в элитный дивизион
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей