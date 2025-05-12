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Бавария близка к подписанию центрбека Байера
Все зависит от решения Джонатана Та
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мюнхенская "Бавария" согласовала все финансовые детали по трансферу центрального защитника "Байера" Джонатана Та.
Как сообщает Bayern & Germany, руководство клуба рассматривает 29-летнего футболиста как идеальную замену Эрику Дайеру и готово предложить Та долгосрочный контракт.
Сейчас единственным препятствием для завершения сделки является окончательное решение самого Джонатана. Ожидается, что игрок решит все в ближайшее время.
В этом сезоне Та провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 ассистом.
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