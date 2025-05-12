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Бавария близка к подписанию центрбека Байера

Германия

Все зависит от решения Джонатана Та

Бавария близка к подписанию центрбека Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" согласовала все финансовые детали по трансферу центрального защитника "Байера" Джонатана Та.

Как сообщает Bayern & Germany, руководство клуба рассматривает 29-летнего футболиста как идеальную замену Эрику Дайеру и готово предложить Та долгосрочный контракт.

Сейчас единственным препятствием для завершения сделки является окончательное решение самого Джонатана. Ожидается, что игрок решит все в ближайшее время.

В этом сезоне Та провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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