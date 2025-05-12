Бавария поставила Сане ультиматум относительно нового контракта

Вингер "Баварии" Лерой Сане имеет время до пятницы, чтобы принять решение относительно нового предложения контракта от мюнхенского клуба. Об этом сообщает Bayern & Germany.

"Бавария" предлагает 29-летнему футболисту годовую зарплату в размере 10 миллионов евро, а также бонусы, которые могут достигать до 5 миллионов евро в год.

Однако, Сане оказался в сложной ситуации. Давление со стороны мюнхенского клуба, которое требует быстрого ответа, усложняет для него возможность рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Добавим, что Лерой в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.