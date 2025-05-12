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Дайер - о своем первом трофее: Это огромная командная работа

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Футболист поделился своими эмоциями

Дайер - о своем первом трофее: Это огромная командная работа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Баварии" Эрик Дайер поделился своими эмоциями после завоевания своего первого трофея в карьере:

"Выиграть трофей - это очень приятно, и это ощущение лучше, чем кто-либо когда-либо описывал. Очевидно, что к этому долго шли. Чем дольше ты идешь, тем больше сомневаешься, что это произойдет. И я думаю, что это нормально, особенно, когда у тебя есть близкие шансы, но ты их не получаешь.

Я часто вспоминаю свой первый сезон в "Тоттенхэме", когда мы были в финале Кубка Карабао в 2015 году и проиграли. В твоей жизни и карьере всегда есть много "а что, если бы". И если бы я получил трофей так рано, то кто знает, как бы все сложилось.

Но сейчас это уже не имеет значения, он у меня есть. Это был удивительный год. Пребывание в среде, где ты учишься побеждать и что для этого нужно, действительно помогает. Есть и чувство облегчения от того, что ты наконец-то сделал это. В этом смысле с моих плеч свалился огромный груз, но, разумеется, дело не во мне или каком-то отдельном человеке, это огромная коллективная работа".

Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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