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Бавария пытается перехватить главную цель Барселоны на лето

Германия

Немецкий топ-клуб настаивает на его подписании

Бавария пытается перехватить главную цель Барселоны на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мюнхенская "Бавария" пытается перехватить главную цель "Барселоны" на летнее трансферное окно.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, процесс переговоров между представителями "красных" и окружением Джонатана Та из леверкузенского "Байера" относительно его подписания на правах свободного агента продвигается, а действующий контракт игрока с клубом истекает летом этого года. "Бавария" предложила 29-летнему немецкому защитнику трехлетнее соглашение.

Ранее появлялась информация о том, что "Барселона" имеет договоренность с Джонатаном Та о его переходе, однако сейчас каталонский гранд понимает, что футболист склонен продолжить карьеру в Германии.

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В этом сезоне Джонатан Та провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав один ассист. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро на сайте Transfermarkt.

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Бавария (Мюнхен) Барселона Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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