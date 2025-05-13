Бавария пытается перехватить главную цель Барселоны на лето

Мюнхенская "Бавария" пытается перехватить главную цель "Барселоны" на летнее трансферное окно.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, процесс переговоров между представителями "красных" и окружением Джонатана Та из леверкузенского "Байера" относительно его подписания на правах свободного агента продвигается, а действующий контракт игрока с клубом истекает летом этого года. "Бавария" предложила 29-летнему немецкому защитнику трехлетнее соглашение.

Ранее появлялась информация о том, что "Барселона" имеет договоренность с Джонатаном Та о его переходе, однако сейчас каталонский гранд понимает, что футболист склонен продолжить карьеру в Германии.

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В этом сезоне Джонатан Та провел 48 матчей за "Байер" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав один ассист. Его стоимость оценивается в 30 миллионов евро на сайте Transfermarkt.