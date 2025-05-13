Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Готовятся к возможному уходу. Боруссия Д нашла в Чемпионшипе альтернативу своему нападающему
Неплохой вариант
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Д" нашла в Чемпионшипе альтернативу своему нападающему Серу Гирасси.
"Шмели" следят за нападающим "Норвича" Анте Црнаком. По информации источника, главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач восхищён футболистом.
"Говорят, что главный тренер Нико Ковач восхищается универсальностью и работоспособностью Црнака и видит в нём потенциального игрока, способного усилить атаку "Боруссии"", - написал источник.
Анте Црнак проводит первый сезон в "Норвиче". В августе 2024 года он перешёл из польского "Ракува" за 11 млн евро.
На его счету 45 сыгранных матчей, в которых забито 8 голов и отдано 6 голевых передач. TransferMarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что у Гирасси в контракте прописаны отступные для ТОП-клубов.
Популярное сейчас
- "Если это произойдет, мы точно не выиграем следующий сезон": Артета – о новой чемпионской гонке
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Кредит доверия не бесконечный? Известно, кто может заменить Григорчука в ЛНЗ
- Бывший чемпион Бундеслиги вернулся в элитный дивизион
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО