Готовятся к возможному уходу. Боруссия Д нашла в Чемпионшипе альтернативу своему нападающему

"Боруссия Д" нашла в Чемпионшипе альтернативу своему нападающему Серу Гирасси.

"Шмели" следят за нападающим "Норвича" Анте Црнаком. По информации источника, главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач восхищён футболистом.

"Говорят, что главный тренер Нико Ковач восхищается универсальностью и работоспособностью Црнака и видит в нём потенциального игрока, способного усилить атаку "Боруссии"", - написал источник.

Анте Црнак проводит первый сезон в "Норвиче". В августе 2024 года он перешёл из польского "Ракува" за 11 млн евро.

На его счету 45 сыгранных матчей, в которых забито 8 голов и отдано 6 голевых передач. TransferMarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.

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Напомним, что у Гирасси в контракте прописаны отступные для ТОП-клубов.