Боруссия Дортмунд заинтересована в звезде своих конкурентов за место в Лиге чемпионов

По информации журналиста Sky Germany Патрика Бергера, "Боруссия" Дортмунд вступила в борьбу за вингера "Фрайбурга" Рицу Доана.

"Айнтрахт" также намерен подписать Доана и планирует начать переговоры с "Фрайбургом" на следующей неделе. Известно, что "Боруссия" уже провела предварительные переговоры с игроком, однако вопрос трансфера станет актуальным лишь в случае, если дортмундцы выйдут в Лигу чемпионов и смогут позволить себе финансирование сделки.

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Интересно, что именно эти три команды ведут борьбу за две путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон. В последнем туре третий "Айнтрахт" сыграет против четвертого "Фрайбурга", а пятая "Боруссия" – с "Хольштайном", который уже вылетел из Бундеслиги.

Что касается Доана, то вероятность его ухода из "Фрайбурга" этим летом очень высока. Контракт японца действует до 2027 года, но в нем не прописана клаусула. "Фрайбург" хочет выручить за игрока не менее 20 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету японца 9 голов и 9 ассистов в 35 матчах за "Фрайбург" во всех турнирах.