  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия Дортмунд заинтересована в звезде своих конкурентов за место в Лиге чемпионов

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд заинтересована в звезде своих конкурентов за место в Лиге чемпионов

Германия

Хотят усилить атаку

Боруссия Дортмунд заинтересована в звезде своих конкурентов за место в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации журналиста Sky Germany Патрика Бергера, "Боруссия" Дортмунд вступила в борьбу за вингера "Фрайбурга" Рицу Доана.

"Айнтрахт" также намерен подписать Доана и планирует начать переговоры с "Фрайбургом" на следующей неделе. Известно, что "Боруссия" уже провела предварительные переговоры с игроком, однако вопрос трансфера станет актуальным лишь в случае, если дортмундцы выйдут в Лигу чемпионов и смогут позволить себе финансирование сделки.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Интересно, что именно эти три команды ведут борьбу за две путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон. В последнем туре третий "Айнтрахт" сыграет против четвертого "Фрайбурга", а пятая "Боруссия" – с "Хольштайном", который уже вылетел из Бундеслиги.

Что касается Доана, то вероятность его ухода из "Фрайбурга" этим летом очень высока. Контракт японца действует до 2027 года, но в нем не прописана клаусула. "Фрайбург" хочет выручить за игрока не менее 20 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету японца 9 голов и 9 ассистов в 35 матчах за "Фрайбург" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Бавария работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста Байера – журналист Sky Germany
yellow-arrow
Представители Комо дали ответ Байеру по главному тренеру
yellow-arrow
Готовятся к возможному уходу. Боруссия Д нашла в Чемпионшипе альтернативу своему нападающему
Боруссия (Дортмунд) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Фрайбург Рицу Доан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Patrick Berger
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости