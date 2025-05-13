Бавария работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста Байера – журналист Sky Germany

"Бавария" работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста "Байера".

По информации Флориана Плеттенберга, немецкий гранд работает с агентами Джонатана Та над переходом.

"В настоящее время ФК "Бавария" работает с Пини Захави и его командой над окончательными деталями трансфера Джонатана Та.

Клуб по-прежнему настроен очень оптимистично, что бесплатный трансфер состоится. Как выяснилось, трансфер уже одобрен внутри клуба", - сообщил журналист.