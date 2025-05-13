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Бавария работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста Байера – журналист Sky Germany
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста "Байера".
По информации Флориана Плеттенберга, немецкий гранд работает с агентами Джонатана Та над переходом.
"В настоящее время ФК "Бавария" работает с Пини Захави и его командой над окончательными деталями трансфера Джонатана Та.
Клуб по-прежнему настроен очень оптимистично, что бесплатный трансфер состоится. Как выяснилось, трансфер уже одобрен внутри клуба", - сообщил журналист.
По словам Плеттенберга, переговоры с Тахом ведутся не зависят от переговоров о продлении контракта Лероя Сане.
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В этом сезоне защитник "Байера" сыграл в 48-ми матчах "Байера". На его счету 4 гола и одна голевая передача.
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