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Бавария работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста Байера – журналист Sky Germany

Германия

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Бавария работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста Байера – журналист Sky Germany

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" работает над заключительными деталями трансферами звёздного футболиста "Байера".

По информации Флориана Плеттенберга, немецкий гранд работает с агентами Джонатана Та над переходом.

"В настоящее время ФК "Бавария" работает с Пини Захави и его командой над окончательными деталями трансфера Джонатана Та.

Клуб по-прежнему настроен очень оптимистично, что бесплатный трансфер состоится. Как выяснилось, трансфер уже одобрен внутри клуба", - сообщил журналист.

По словам Плеттенберга, переговоры с Тахом ведутся не зависят от переговоров о продлении контракта Лероя Сане.

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В этом сезоне защитник "Байера" сыграл в 48-ми матчах "Байера". На его счету 4 гола и одна голевая передача.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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