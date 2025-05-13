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Мусиала высказался о своем восстановлении после травмы
Игрок рассказал, когда хотел бы вернуться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала рассказал о своем восстановлении после травмы.
"У меня все хорошо, я выполняю свою программу, дела идут хорошо. Мы на правильном пути. Еще не совсем понятно, когда я вернусь к полноценным тренировкам с командой. Но я очень хочу вернуться в Лигу наций, это моя цель", - сказал футболист.
Напомним, что у Джамала разрыв мышцы левого подколенного сухожилия.
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