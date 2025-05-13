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"Это еще не конец". Киммих высказался о текущем сезоне для Баварии

Германия

Я бы поставил нам твердую 3 (с)

"Это еще не конец". Киммих высказался о текущем сезоне для Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих высказался о текущем сезоне для мюнхенского клуба.

"Это еще не конец. Мы выиграли лигу очень убедительно. У нас было две или три игры, в которых мы пропустили ненужные голы. Но это заслуживает хорошей оценки. В Лиге чемпионов, независимо от нашего вылета, это было не лучшее наше выступление, потому что мы не были достаточно последовательными.

Мы также проиграли слишком много матчей на стадии лиги и, безусловно, должны улучшиться. Я бы поставил нам твердую 3, особенно учитывая то, где мы были в прошлом сезоне", - сказал футболист.

Напомним, что "Бавария" стала досрочным чемпионом Бундеслиги в сезоне 2024/25.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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