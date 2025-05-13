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Были лидерами чемпионата в ноябре. Одна из немецких команд вылетела в низшую лигу
Теперь они не в профессиональном футболе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из немецких команд вылетела в низшую лигу, будучи лидером турнирной таблицы в ноябре.
"Зандхаузен" вылетел из Третьей Бундеслиги после 17 лет пребывания в профессиональном футболе. Клуб 11 сезонов играл в нижних дивизионах чемпионата Германии.
Примечательно, что в ноябре клуб был лидером третьего дивизиона. С февраля команда перестала побеждать. Не помогла даже смена тренера и спортивного директора.
За два тура до конца стало известно, что клуб вылетел из Третьей Бундеслиги.
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Вероятнее всего, следующий сезон "Зандхаузен" сыграет в Юго-Западной региональной лиге.
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