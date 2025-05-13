Были лидерами чемпионата в ноябре. Одна из немецких команд вылетела в низшую лигу

Одна из немецких команд вылетела в низшую лигу, будучи лидером турнирной таблицы в ноябре.

"Зандхаузен" вылетел из Третьей Бундеслиги после 17 лет пребывания в профессиональном футболе. Клуб 11 сезонов играл в нижних дивизионах чемпионата Германии.

Примечательно, что в ноябре клуб был лидером третьего дивизиона. С февраля команда перестала побеждать. Не помогла даже смена тренера и спортивного директора.

За два тура до конца стало известно, что клуб вылетел из Третьей Бундеслиги.

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Вероятнее всего, следующий сезон "Зандхаузен" сыграет в Юго-Западной региональной лиге.