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Гарри Кейн - о первом трофее: Это не изменило меня, как игрока

Германия

Англичанин поделился своими мыслями в интервью

Гарри Кейн - о первом трофее: Это не изменило меня, как игрока

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал получение первого трофея в своей карьере.

"Это не меняло меня, как игрока. Этого просто не хватало в моем резюме. Сейчас я не отличаюсь от того, кем был до победы в Бундеслиге. Возможно, после этого обо мне будут меньше говорить в контексте титулов. Мне хотелось доказать, что я могу играть ключевую роль в более сильной команде из другой лиги. Думаю, что мне удалось сделать это. Думаю, что это только начало чего-то особенного", — сказал англичанин в интервью для The Guardian.

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Добавим, что в этом сезоне 31-летний Гарри Кейн забил 37 голов и отдал 12 ассистов в 45 матчах за "Баварию" во всех турнирах.

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Источник:
The Guardian
Опубликовал: Андрей Журба
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