Гарри Кейн - о первом трофее: Это не изменило меня, как игрока

Форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн прокомментировал получение первого трофея в своей карьере.

"Это не меняло меня, как игрока. Этого просто не хватало в моем резюме. Сейчас я не отличаюсь от того, кем был до победы в Бундеслиге. Возможно, после этого обо мне будут меньше говорить в контексте титулов. Мне хотелось доказать, что я могу играть ключевую роль в более сильной команде из другой лиги. Думаю, что мне удалось сделать это. Думаю, что это только начало чего-то особенного", — сказал англичанин в интервью для The Guardian.