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Манчестер Сити сделал предложение Байеру по трансферу их звездного хавбека
У Баварии появился конкурент на подписание Виртца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" сделал леверкузенскому "Байеру" трансферное предложение по приобретению полузащитника Флориана Вирца. Об этом сообщил Кристиан Фальк.
По информации источника, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола видит в 22-летнем немецком футболисте идеального преемника для Кевина де Брюйне, который, как ожидается, покинет "Манчестер Сити" после завершения текущего сезона.
Однако "Манчестер Сити" в борьбе за Вирца имеет серьезного конкурента - мюнхенскую "Баварию". Немецкий гранд также заинтересован в подписании перспективного полузащитника и уже давно следит за его выступлениями.
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