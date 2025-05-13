Манчестер Сити сделал предложение Байеру по трансферу их звездного хавбека

"Манчестер Сити" сделал леверкузенскому "Байеру" трансферное предложение по приобретению полузащитника Флориана Вирца. Об этом сообщил Кристиан Фальк.

По информации источника, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола видит в 22-летнем немецком футболисте идеального преемника для Кевина де Брюйне, который, как ожидается, покинет "Манчестер Сити" после завершения текущего сезона.

Однако "Манчестер Сити" в борьбе за Вирца имеет серьезного конкурента - мюнхенскую "Баварию". Немецкий гранд также заинтересован в подписании перспективного полузащитника и уже давно следит за его выступлениями.