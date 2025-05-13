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Манчестер Сити сделал предложение Байеру по трансферу их звездного хавбека

Германия

У Баварии появился конкурент на подписание Виртца

Манчестер Сити сделал предложение Байеру по трансферу их звездного хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" сделал леверкузенскому "Байеру" трансферное предложение по приобретению полузащитника Флориана Вирца. Об этом сообщил Кристиан Фальк.

По информации источника, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола видит в 22-летнем немецком футболисте идеального преемника для Кевина де Брюйне, который, как ожидается, покинет "Манчестер Сити" после завершения текущего сезона.

Однако "Манчестер Сити" в борьбе за Вирца имеет серьезного конкурента - мюнхенскую "Баварию". Немецкий гранд также заинтересован в подписании перспективного полузащитника и уже давно следит за его выступлениями.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Пеп Гвардиола Флориан Виртц
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Екатерина Власова
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