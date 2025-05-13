  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Впервые за 6 лет. РБ Лейпциг не попал в Лигу Чемпионов

В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за 6 лет. РБ Лейпциг не попал в Лигу Чемпионов

Германия

Такое тоже случается

Впервые за 6 лет. РБ Лейпциг не попал в Лигу Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" не попал в Лигу Чемпионов впервые за 6 лет.

Последний раз "быки" не участвовали в Лиге Чемпионов в сезоне 2018/19. Тогда, по итогам прошлого сезона они заняли шестое место в Бундеслиге и попали в Лигу Европы, где вылетели на групповом этапе.

"Быки" попали в квартет к "Ред Булл Зальцбургу", "Селтику" и "Руссенборгу", в котором заняли третье место. Набрав 7 очков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"РБ Лейпциг" математически не хватит очков для попадания в Лигу Чемпионов. У "Фрайбурга", который на 4-м месте набрано 55 очков, у "быков" - 51 балл.

В последнем туре "РБ Лейпциг" сыграет против "Штутгарта" 17 мая в 16:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Руководство Байера высказалось о слухах о переходе Виртца в Баварию
yellow-arrow
Манчестер Сити сделал предложение Байеру по трансферу их звездного хавбека
yellow-arrow
Были лидерами чемпионата в ноябре. Одна из немецких команд вылетела в низшую лигу
Лига чемпионов РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости