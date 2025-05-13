Впервые за 6 лет. РБ Лейпциг не попал в Лигу Чемпионов

"РБ Лейпциг" не попал в Лигу Чемпионов впервые за 6 лет.

Последний раз "быки" не участвовали в Лиге Чемпионов в сезоне 2018/19. Тогда, по итогам прошлого сезона они заняли шестое место в Бундеслиге и попали в Лигу Европы, где вылетели на групповом этапе.

"Быки" попали в квартет к "Ред Булл Зальцбургу", "Селтику" и "Руссенборгу", в котором заняли третье место. Набрав 7 очков.

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"РБ Лейпциг" математически не хватит очков для попадания в Лигу Чемпионов. У "Фрайбурга", который на 4-м месте набрано 55 очков, у "быков" - 51 балл.

В последнем туре "РБ Лейпциг" сыграет против "Штутгарта" 17 мая в 16:30 по киевскому времени.