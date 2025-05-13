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Руководство Байера высказалось о слухах о переходе Виртца в Баварию

Германия

Это раздражает, когда читаешь сообщения, которые не соответствуют действительности (с)

Руководство Байера высказалось о слухах о переходе Виртца в Баварию

Getty Images_

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Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро категорически опроверг сообщения о якобы достигнутом соглашении между полузащитником команды Флорианом Виртцем и мюнхенской "Баварией".

"Я знаю, что это неправда, и это раздражает, когда читаешь сообщения, которые не соответствуют действительности. У меня хорошие отношения с Флорианом Виртцем и его родителями, мы общаемся почти каждый день. Конечно, игрок должен думать о своем будущем, но по крайней мере мы не знаем - и я могу предположить, что это правильно - о любых решениях, которые принимаются за него.

Мюнхенская "Бавария" может сделать предложение в любой момент, и тогда нам придется его рассмотреть, но пока у нас нет никаких предложений ни от одного клуба. У Флориана контракт до 2027 года, поэтому мы относительно спокойны на этот счет", - сказал специалист.

Виртц в текущем сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 16 голов и отдал 15 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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